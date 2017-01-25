Hastanın bağırsağından idrar kesesi yapıldı

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ORDU (AA) - Ordu'da mesane kanseri hastasına, alınan idrar kesesi yerine ince bağırsağından yeni organ yapıldı.

İdrara çıkarken yaşadığı sorun nedeniyle Ünye Devlet Hastanesine başvuran 59 yaşındaki Ahmet Semiz'in, yapılan tetkikler sonucu mesanesinde tümör tespit edildi.

Kapalı yöntemle yapılan biyopsi sonrası mesane kanseri teşhisi konulan Semiz'e, "Radikal sistektomi" ameliyatı uygulanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla idrar kesesi alınan, ardından ince bağırsağından parça alınarak yeni idrar kesisi yapılan Semiz, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren üroloji uzmanı Opr. Dr. Turgut Serdaş ve Opr. Dr. Hasan Çetin, anestezi uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım ve hastane yöneticisi Opr. Dr. Güray Yılmaz, hastayı taburcu edilmeden önce odasında ziyaret etti.

Serdaş, ziyarette yaptığı konuşmada, yangılı ve güç idrar yapma şikayetleri ile hastanın polikliniğe başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerde mesanede tümör tespit edildiğini anlatan Serdaş, "Hastamızın ameliyatı yapılarak önce yoğun bakımına alındı. Takiplerinde sorunu olmayan hasta servise çıkartıldı. Ek tıbbi sorunu olmayan hasta sağlıklı olarak taburcu edildi." dedi.

Op. Dr. Çetin ise mesane kanserinin sık görülen bir tür olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalarımızı bize getiren en önemli belirtisi ağrısız idrarda kanama olması ve pıhtıların gelmesidir. Bazen devamlı ağrılı idrar, idrar sonuna doğru yanma tabir edilen şikayetler de görülebilir. Bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır. Bu kanser türü erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. Tüm dünyada sık görülen kanserlerden biri olan mesane kanseri, en sık ölüme yol açan beşinci kanser tipidir. Mesane kanserinin en önemli nedenlerinin başında sigara alışkanlığı gelmektedir. Hastalığın tedavisinde kapalı ameliyat yöntemleri ile açık ameliyatlar yapılabilir."

Opr. Dr. Güray Yılmaz da ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, imkan verildiği takdirde doktorlarının neler yapabildiğinin bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.

Yılmaz, hastanede bu ve bunun gibi operasyonları başarı ile gerçekleştirerek, hastaların büyük şehirlere ve üniversite hastanelerine gitmek zorunda kalmalarının önüne geçeceklerini kaydetti.



