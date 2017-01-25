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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'daki FETÖ operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:50

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski emniyet personeli ile bir avukatın daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 emniyet personeli ile avukat "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 emniyet personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 15'i polis 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 14'ü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü de tutuklanmıştı.

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