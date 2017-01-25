Zorlu Enerji, Bursa'daki santralinin kapasitesini düşürdü

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kombine çevrim doğalgaz santralinin kurulu gücünün 90 megavattan 34,3 megavata düşürüldüğünü bildirdi.
Zorlu Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kombine çevrim doğalgaz santralinin üretim lisansının santralin ekonomik ömrünün dolması ve doğalgaz maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucu tadil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Lisansa derç edilen kurulu güç 90 megavattan 34,3 megavata düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.