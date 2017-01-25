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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Okul müdürü Halepliler için yardım topladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:53
Okul müdürü Halepliler için yardım topladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde okul müdürünün başlattığı kampanyada toplanan bir kamyon yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

Mustafa Özkaya Ortaokulunun Müdürü Mustafa Yıldırım, Halep'ten tahliye edilen ve zor şartlarda yaşayan sivillere yardım için "Halep'e Duyarsız Kalma" sloganıyla kampanya düzenledi.

Kampanyada, il merkezi ve ilçe genelindeki öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katkılarıyla gıda, giysi, oyuncak, battaniye ve acil yardım malzemeleri toplandı. Yardımlar, daha sonra Türk Kızılayı Şubesi aracılığıyla Haleplilere gönderildi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş nedeniyle birçok insanın aç ve açıkta kaldığını söyledi.

Bu durumdan çok etkilendiği için kampanya başlattığını anlatan Yıldırım, "Kampanyayı il merkezi ve ilçedeki arkadaşlarıma, yakınlarıma bildirdim. Onlar da kampanyaya yoğun ilgi göstererek, yardım malzemelerini bana ulaştırdılar." dedi.


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