Bodrum'da deniz dibi temizlik çalışması başlıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyenin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 18 noktada yürüteceği deniz dibi temizlik çalışmaları, 1 Şubat'ta başlayacak.

Bodrum Belediyesince bu yıl 3. kez düzenlenecek "Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası", 1 Şubat'ta Yalıçiftlik koyundan başlatılacak. Çalışma kapsamında Yalıçiftlik, Mazı, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahşi, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba, Bardakçı ve son olarak Bodrum merkezde deniz dibi temizliği gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nde görevli dalgıçlar, Bodrum yarımadasındaki tüm koyları, 5 ay sürecek çalışmalarla atılmış ya da mevsimsel şartlar nedeniyle sel suları ve fırtına gibi etkenlerle birikmiş atıklardan arındıracak.

Koordineli olarak gerçekleştirilen temizlik kampanyası kapsamında, Bodrum Belediyesi personeli ve vatandaşlarla yapılan temizlik çalışmasına çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verecek.

Etkinlik geçen yıl, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüne de layık görülmüştü.

Kampanyaya ek olarak geçen yıl Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, "Cevat Şakir'in izinden Gökova'ya" sloganıyla "Mavi Yolculuk" programında yer alan Gökova Körfezi koylarında da deniz dibi temizliği gerçekleştirmişti.