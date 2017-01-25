Hakeme protesto maçı tatil ettirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





BURSA (AA) - Bursa'da, Kemerçeşme Kanaryaspor ile Cihanspor arasındaki 1. Amatör Lig maçı, Kemerçeşme Kanaryasporlu oyuncuların 1. dakikadaki protestosu nedeniyle tatil edildi.

Bursa 1. Amatör Lig 2.Grup'ta 15. hafta maçında Kemerçeşme Kanaryaspor ile Cihanspor takımları Şahin Başol Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Onur Elçin, Mert Çetinkaya ve Taşkın Öz hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma öncesindeki seremonide, Cihansporlu oyuncular hakemlerle tokalaşırken, Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları hakemlerin elini sıkmadı.

Hakem Onur Elçin'in başlama düdüğünün ardından Kemerçeşme Kanaryasporlu futbolcular bulundukları yerde hareket etmeden bir elleriyle hakemi gösterirken, diğer ellerinin işaret parmaklarını havaya kaldırdı.

Rakip Cihansporlu oyuncuların alkışla, taraftarların da tezahüratlarla destek verdikleri protestonun sürmesi üzerine hakem Onur Elçin, maçı tatil ederek yardımcılarıyla soyunma odasına gitti.





- Başkan Kaynak: "Adaletin kutsiyetini anlatmaya çalışıyoruz"

Hakemin maçı tatil etmesinin ardından sahaya giren Kemerçeşme Kanaryaspor Kulübü Başkanı Kadir Kaynak, oyuncuları da arkasına alarak yaptığı açıklamada, yıllarca sporun kardeşlik ve barışa hizmet ettiğinin söylendiğini, kendilerinin de buna inandıklarını belirtti.

Hayatın her alanında olduğu gibi toplumsal barışın yaslandığı olgulardan birinin de adalet olduğunu vurgulayan Kaynak, "Sosyal hayatın her alanında olduğu gibi sporda da adalet en değerli kavramlardandır. Adaletin kutsiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki sporda adaletin kutsiyetine inanmayanlar var. Verdikleri taraflı kararlarla futbolseverlerin şiddet duygularını tahrik eden hakemler sayesinde sporun kardeşlik olmaktan çıktığını gözlüyoruz." diye konuştu.

Kaynak, son haftalarda hakem hatalarından dolayı yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek ve tepkilerini dile getirmek adına böyle bir protesto gerçekleştirdiklerini, bunun Türk spor kamuoyu tarafından dikkate alınacağına inandığını belirtti.

Açıklamanın ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.