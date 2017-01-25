Antalya'da "Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek

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ANTALYA (AA) - Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı'nın (Marble Show Antalya) 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya EXPO Center'de açılacağı bildirildi.

Fuarın organizatörü Türkel Fuarcılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, Akra Barut Otel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün güçlü ve dinamik olmasına paralel olarak mermer kullanım talebi ve yeraltı zenginliklerinin ihracatının artması, Türkiye'deki mermer ve taş ocağı sayısında da artış yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'nin yaklaşık 5,1 milyar metreküp mermer rezervine sahip olduğuna işaret eden Yazgan, bu değerin yaklaşık 15 milyar metreküp olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının yüzde 33'üne karşılık geldiğini söyledi.

Türk doğal taş sektörünün çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojilerle dünya doğaltaş piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yazgan, şöyle konuştu:

"Bu avantajlar ve sektörün ciddi talebiyle yönetim kurulumuz şirketimizin 25'inci kuruluş yılında bu organizasyonu gerçekleştirme kararı aldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Türk Mermer Maden Vakfı, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen Marble Show Antalya için İMİB iş birliğiyle 40 ülkeden 280 kişilik profesyonel alım heyeti protokolü imzalanmıştır. Yerli ve yabancı projelerde doğaltaş ve mermer kullanımını vurgulamak ve artırmak amacıyla ağırlıklı olarak mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler ve devam eden otel, AVM ve inşaat proje sahipleri doğaltaş ve mermer sektöründeki firmalarımızla Antalya'da buluşacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek sergi ve sunumlar, saygın mimar ve akademisyenlerin konuşmacı olacağı seminerler, 17 ülkeden alım heyeti ziyaretleri Türkiye'nin tek mermer proje fuarına ayrı bir boyut kazandıracak."

Türk Mermer ve Maden Vakfı Başkanı Ersoy Erol da doğaltaş ve mermer ihracatında ton başına gelire bakıldığı zaman rakiplerin çok gerisinde kalındığını, rakiplerle yarışabilmek için katma değerli ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesi, proje taşlarına yönelinmesi gerektiğini bildirdi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesinden doğaltaş ve mermer ihracatının giderek arttığını, bu alanda geçen yıl 400 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Son birkaç yıldır işlenmiş mermer ihracatının da arttığını ifade eden Satıcı, "2023 yılı hedefimiz doğaltaş ve mermer ihracatı miktarını 1 milyar dolara yükseltmek. Bu da katma değeri yüksek ürünler ihracatından geçiyor. Onun için Ar-Ge'ye önem veriyoruz. Marble Show Antalya'nın da sektöre katkı sunacağına eminim." dedi.

Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı (Marble Show Antalya) 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya EXPO Center'de açılacak.