26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da "Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:07

ANTALYA (AA) - Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı'nın (Marble Show Antalya) 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya EXPO Center'de açılacağı bildirildi.

Fuarın organizatörü Türkel Fuarcılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, Akra Barut Otel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün güçlü ve dinamik olmasına paralel olarak mermer kullanım talebi ve yeraltı zenginliklerinin ihracatının artması, Türkiye'deki mermer ve taş ocağı sayısında da artış yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'nin yaklaşık 5,1 milyar metreküp mermer rezervine sahip olduğuna işaret eden Yazgan, bu değerin yaklaşık 15 milyar metreküp olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının yüzde 33'üne karşılık geldiğini söyledi.

Türk doğal taş sektörünün çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojilerle dünya doğaltaş piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yazgan, şöyle konuştu:

"Bu avantajlar ve sektörün ciddi talebiyle yönetim kurulumuz şirketimizin 25'inci kuruluş yılında bu organizasyonu gerçekleştirme kararı aldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Türk Mermer Maden Vakfı, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen Marble Show Antalya için İMİB iş birliğiyle 40 ülkeden 280 kişilik profesyonel alım heyeti protokolü imzalanmıştır. Yerli ve yabancı projelerde doğaltaş ve mermer kullanımını vurgulamak ve artırmak amacıyla ağırlıklı olarak mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler ve devam eden otel, AVM ve inşaat proje sahipleri doğaltaş ve mermer sektöründeki firmalarımızla Antalya'da buluşacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek sergi ve sunumlar, saygın mimar ve akademisyenlerin konuşmacı olacağı seminerler, 17 ülkeden alım heyeti ziyaretleri Türkiye'nin tek mermer proje fuarına ayrı bir boyut kazandıracak."

Türk Mermer ve Maden Vakfı Başkanı Ersoy Erol da doğaltaş ve mermer ihracatında ton başına gelire bakıldığı zaman rakiplerin çok gerisinde kalındığını, rakiplerle yarışabilmek için katma değerli ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesi, proje taşlarına yönelinmesi gerektiğini bildirdi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesinden doğaltaş ve mermer ihracatının giderek arttığını, bu alanda geçen yıl 400 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Son birkaç yıldır işlenmiş mermer ihracatının da arttığını ifade eden Satıcı, "2023 yılı hedefimiz doğaltaş ve mermer ihracatı miktarını 1 milyar dolara yükseltmek. Bu da katma değeri yüksek ürünler ihracatından geçiyor. Onun için Ar-Ge'ye önem veriyoruz. Marble Show Antalya'nın da sektöre katkı sunacağına eminim." dedi.

Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı (Marble Show Antalya) 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya EXPO Center'de açılacak.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'nın 2017 yılı tanıtım programı görüşüldü
YEREL

ALANYA'NIN 2017 YILI TANITIM PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ
Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i ziyaret etti
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU, BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
Gazeteci Uğur Mumcu Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
YEREL

GAZETECİ UĞUR MUMCU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ANILDI
Alanya'daki silahlı saldırı
YEREL

ALANYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Polisin yanlış eve düzenlediği operasyonun ölüme neden olduğu iddiası
YEREL

POLİSİN YANLIŞ EVE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONUN ÖLÜME NEDEN OLDUĞU İDDİASI
957 ilçe belediyesi icinde 4. oldu
YEREL

957 İLÇE BELEDİYESİ İCİNDE 4. OLDU
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
YEREL

ANTALYA'DA OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ
Konyaaltı'nda 4 mahalleye muhtarevi
YEREL

KONYAALTI'NDA 4 MAHALLEYE MUHTAREVİ
Alanya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ALANYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Antalya'da silah kaçakçılığı iddiası
YEREL

ANTALYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

ATB'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
YEREL

ATB'NİN OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ziraat Odası Koordinasyon Başkanlığı'na indirimli sağlık hizmeti
YEREL

ZİRAAT ODASI KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ
Antalya OSB, yılın ilk toplantısını Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdi
YEREL

ANTALYA OSB, YILIN İLK TOPLANTISINI VALİ KARALOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MURGEM'de tatil yok
YEREL

MURGEM'DE TATİL YOK
Antalyalı müteahhitler 2017'den umutlu
YEREL

ANTALYALI MÜTEAHHİTLER 2017'DEN UMUTLU
Korkuteli'nde asfalt hazırlığı
YEREL

KORKUTELİ'NDE ASFALT HAZIRLIĞI
3. Selim Han Kepez'de eserleriyle anıldı
YEREL

3. SELİM HAN KEPEZ'DE ESERLERİYLE ANILDI
İşitme Engelliler Golf Milli Takımı seçmeleri
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER GOLF MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİ
Sigortacılar ve ATSO eğitim iş birliği yapacak
YEREL

SİGORTACILAR VE ATSO EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
16 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi bağışlayacak
YEREL

16 BİN TL DEĞERİNDEKİ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ BAĞIŞLAYACAK
Başkan Uysal, 10 bisiklet hediye etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL, 10 BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Antalya Okullar Ligi'nde ilk yarı sona erdi
YEREL

ANTALYA OKULLAR LİGİ'NDE İLK YARI SONA ERDİ