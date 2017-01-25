Erdoğan-Rajaonarimampianina ortak basın açıklaması

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ANTANANARİVO (AA) - Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ortak basın açıklamasıyla, küresel barış ve güvenliğin korunmasına, aynı zamanda terörizmle ve devlet otoritesine karşı yapılan her türlü saldırıyla mücadeleye verdikleri önemi teyit etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rajaonarimampianina'nın daveti üzerine 24-25 Ocak'ta Madagaskar'a üst düzeyli bir heyetle resmi ziyaret gerçekleştirdiği, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar'da bulunduğu süre içerisinde Rajaonarimampianina ile gerçekleştirdiği görüşmede iki cumhurbaşkanının iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarının mükemmeliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri, iki halk arasındaki karşılıklı muhabbet ve sevgi hislerine ilişkin takdirlerini belirttikleri ifade edildi.

Erdoğan ve Rajaonarimampianina'nın, ikili ilişkilere ivme kazandırılması amacıyla iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı, bu itibarla Türkiye ve Madagaskar arasında ikili ve uluslararası konularda düzenli bir siyasi istişare mekanizmasının tesis edildiği kaydedildi.

- Çeşitli alanların atılacak adımlarla geliştirilmesinde mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'nın, Türk toprakları üzerinde sivilleri ve askerleri hedef alan terör eylemlerini ve terör örgütlerinin her türlü istikrarsızlaştırma faaliyetlerini şiddetle kınadığını vurguladığı açıklamaya göre, iki Cumhurbaşkanı, küresel barış ve güvenliğin korunmasına, aynı zamanda terörizmle ve devlet otoritesine karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadeleye verdikleri önemi teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madagaskar'ın uluslararası toplumda hak ettiği yeri yeniden aldığını teyit eden COMESA ve Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Frankfoni) Zirvelerini düzenlemekteki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 Aralık ayında Paris'te düzenlenen Madagaskar için Fon Sağlayıcıları ve Yatırımcılar Konferansının başarısından dolayı tebrik ederken, Türk Hükümeti'nin Madagaskar'ın kalkınma sürecine katkıda bulunma yönündeki arzusunu bildirdi.

İki Cumhurbaşkanının ortak irade temelinde, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın, diplomasi, kalkınma iş birliği, sanayi, tarım, altyapı, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi alanlarında atılacak adımlarla geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

- Mevcut potansiyeli değerlendirmeye davet

Erdoğan ve Rajaonarimampianina, iki ülkenin ekonomik potansiyeli bağlamında Türk ve Malgaş özel sektörünün oynadığı rolün önemine dikkati çekerken, Türkiye ve Madagaskarlı girişimcileri ve yatırımcılarını ekonomik alanda mevcut potansiyeli değerlendirmeye davet etti.

İki Cumhurbaşkanı, görüşmelerinde, hakim olan içtenlik ve karşılıklı anlayıştan ayrıca şahitliklerinde önemli alanlarda imzalanan anlaşmalar ile çok sektörlü anlaşmalara ilişkin müzakerelere bağlanması gibi olumlu sonuçlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina'nın, ilk Türkiye-Madagaskar Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesinden memnuniyet duydukları, iki ülkenin kamu ve özel sektörlerini, ikili ve çok taraflı ekonomik fırsatlardan yararlanmalarını teminen Türk ve Malgaş halklarının yararı için "Kazan-Kazan" anlayışı çerçevesinde bir ortaklık kurmaları yönünde teşvik ettikleri bildirildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rajaonarimampianina'ya Madagaskar'da bulunduğu süre boyunca kendisine ve heyetine gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'yı devlet ziyareti gerçekleştirmeye davet ettiği, Rajaonarimampianina'nın da bu daveti kabul ettiği, ziyaret tarihinin diplomatik kanallardan belirleneceği vurgulandı.