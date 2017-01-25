Edirne'de kaçakçılık operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Yunanistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsü İpsala-Keşan Karayolu'nda durdurdu.
Otobüsteki yolculardan Yunanistan vatandaşı İ.K. (40) ve E.P'nin (39) valizlerinde arama yapan ekipler, 100 bin lira değerinde olduğu değerlendirilen 200 kilo domuz eti, 10 şişe içki, 8 bin 840 paket sigara kağıdı, 5 bin 970 paket sigara filtresi, bin 328 adet elektronik sigara likidi ve 199 paket yaprak jelatin ele geçirdi.
Jandarma tarafından ifadeleri alınan İ.K. ve E.P. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.