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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:11

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bünyamin G. idaresindeki 16 KG 363 plakalı otomobil, Konak tünelleri girişinde, Kadir U'nun kullandığı 35 KU 418 plakalı otomobili geçmeye çalıştı.

Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarda bulunan Hasan U. ile Sami G. de kavgaya karıştı.

İki grup arasındaki kavgada Bünyamin G, Sami G, Kadir U. ve Hasan U. bıçakla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

- Otomobilde uyuşturucu ve av tüfeği bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilde 296 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız bir otomatik av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, 296 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Kimlik kontrolünde 7 ayrı suçtan arandığı belirlenen R.B, sürücü A.Ç. ile E.G. ve N.D. gözaltına alındı.

- Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Güneş Mahallesi'nde G.A. ile S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonda, cezaevi firarisi G.A'nın evinde arama yaptı. Aramalarda soba altına saklanmış 38 paket uyuşturucu madde, 2 kuru sıkı tabanca, 9 av tüfeği fişeği ile 10 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonun ardından G.A. ve S.K. gözaltına alındı.

- Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir yolcu otobüsünde, 1 kilo 50 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında il merkezinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçtaki aramada, farklı renklerde poşetlere yerleştirilen 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Otobüsteki 2 yolcu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Üç kadının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kale Mahallesi Gazi Caddesi Mecidiye Çarşısı'nda Fatma Y. ve Zeliha B'nin cebi, Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda ise Nurcan G'nin çantasından cep telefonu çalındı.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların belirttiği eşkalden yola çıkarak Çağlan S'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen cep telefonları mağdurlara teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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