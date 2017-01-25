MEB'den engelli öğretmenlere yönelik toplantı

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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce engelli öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik toplantı düzenlendi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Tevfik İleri Salonu'nda yapılan toplantıda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Sesli Betimleme Derneği ve bakanlık birimlerinden yetkililerin katılımıyla engelli öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmlerin sesli betimlenmesi ve alternatiflerine yer verilmesi, aday öğretmenlerin okuması gereken kitapların dijital, sesli veya braille formatında erişebilir hale getirilmesi konuları ele alındı.

MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS), e-okul gibi sistemlerin ekran okuyucularla kullanımına ihtiyaç duyan görme engelli öğretmenlere eğitim verilmesinin görüşüldüğü toplantıda, Fatih Projesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), dijital içerik geliştirme, bilgisayar okuryazarlığı gibi konularda verilecek eğitimlerin görme engelli öğretmenlere uygun hale getirilmesi konusu da değerlendirildi.

Öte yandan toplantıda, engelli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.