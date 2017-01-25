Trabzon'da hayırseverlerden yaşlı ve engellilere yardım

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TRABZON (AA) - Hayırsever Muazzez Demiryürek ve Fatoş Özyurt'un gayretleri ile yaşlı ve engelliler için temin edilen bir tır dolusu yardım malzemesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teslim edildi.

Gümrükçüoğlu, Demiryürek'i kabulünde, ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelliler için hasta yatağı, tekerlekli sandalye, elektrikli kaldırma aracı, hasta bezi ve giyim eşyasının yer aldığı bir tır malzemeyi topladıkları için teşekkür etti.

Demiryürek'in Almanya'da gerçekleştirdiği çalışmalara Fatoş Özyurt'un Türkiye'den destek verdiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Bu tür çalışmalar insanlarımızın sosyal yaşamına ve toplum birlikteliğine ciddi destektir. Trabzon insan sevgisi ve medeniyetin şehridir. Muazzez Demiryürek ve Fatoş Özyurt bunu en güzel şekilde ortaya koydu. Hizmet gönüllüsü olarak, insanlarımızı hastalık sürecinde daha iyi koşullarda yaşatmak ve destek olmak amacıyla bir tır malzemeyi Trabzonumuza getirdiler." dedi.

Gümrükçüoğlu, malzemeleri ihtiyaç sahiplerine en güzel şekilde ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Demiryürek ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının sosyal belediyecilikte çok iyi bir örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Belediyemizin mağdur durumdaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaşacağını biliyoruz. İnşallah faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.