Reçel satıp kız çocuklarının eğitime katkı sağlayacaklar

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MERSİN (AA) - Mersin'de merkez Mezitli Belediyesinin projesi kapsamında gönüllüler, yaptıkları turunç reçellerini satılıp elde ettikleri gelirle 9 kız öğrencinin eğitimine katkıda bulunacak.

Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Projesi ile kız çocuklarının eğitimine katkı sunmak isteyen Menderes Mahallesi sakinleri, bir vatandaşın bağışladığı turunçları reçel yapmaya karar verdi.

Yaptıkları reçelleri satışa hazır hale getiren gönüllüler, elde edecekleri gelirle 9 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, gönüllülerin yaptıkları çalışmaların çok değerli ve özel olduğunu söyledi.

Gönüllülük anlayışıyla vatandaşların hiçbir karşılık beklemeden gurur duyulacak başarılara imza attıklarını ifade eden Tarhan, "Pek çok çalışmamızda yanımızda hissettiğimiz gönüllülerimiz şimdi de kız çocuklarının okutulması için turunç reçeli üretiyorlar. Belediyemize mekan sağlamak dışında hiçbir yükü olmayan gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimiz sunuyorum." diye konuştu.

Mezitli Belediyesi Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Afitap Duru da çok önemli bir görev için bir araya geldiklerini belirtti.

Amaçlarının kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak olduğunu aktaran Duru, "Mersin'in sembollerinden olan turunç meyvesinden ürettiğimiz reçellerini satarak 9 kız çocuğumuzun eğitimine destek olacağız." dedi.

Gönüllülerin satışa sunacağı reçellerden yaklaşık bin 500 lira gelir sağlanması hedefleniyor.