Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

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ANKARA (AA) - Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adayı François Fillon, eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı" sıfatıyla 1998'den itibaren çalışmadan 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığı iddiasına yönelik, "Hakaret ve kadın düşmanlığı içeren habere karşı dehşete düştüğümü söylemek istiyorum." dedi.

Fillon, Fransa'nın Bordeaux şehrini ziyareti sırasında, eşinin kendisine ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde danışman olarak göründüğü, böylece haksız yere 8 yılda 500 bir avro gelir sağladığı iddasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fillon, "Ben sadece, hakaret ve kadın düşmanlığı içeren habere karşı dehşete düştüğümü söylemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını savunan Fillon, "Bir siyasetçi, bir kadının sadece evinde reçel yapabileceğini söylese bütün feminist kadınlar feryat eder. Söyleyeceklerim bunlar." demekle yetindi.

Bu arada, Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adaylarından Benoit Hamon, France 2 televizyon kanalında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milletvekillerinin eşlerini, aile mensuplarını ve yakınlarını işe alamaması için kesin bir sınır koyulması önerisinde bulundu.

Fransız Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü. Dergi, François Fillon'un 2002'de merkez sağ hükümete bakan olarak katılmasından sonra ise Penelope Fillon'un bu kez Fillon'un yedek milletvekili Marc Joulaud'un kağıt üzerinde danışmanlığını yapmayı sürdürdüğü iddiasında bulunmuştu. Dergide, Penelope Fillon'un haksız yere 8 yılda 500 bin avro gelir sağladığı ileri sürülmüştü.