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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu:

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, il genelinde yarından itibaren aralıklarla 4 gün etkili olması beklenen yoğun kar dolayısıyla ekiplerin tamamının, kriz merkezinde hazır bulunacağını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji verilerine göre, yağışın 26-27 Ocak ile gelecek hafta iki gün olmak üzere 4 gün etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Belediye makine parkında kar mücadelesinde görev yapan iş makinelerinin tümünün bakımlarının yapıldığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ekiplerimiz, belediyemizin Kar Mücadelesi Eylem Planı kapsamında oluşturulan kriz merkezine sevk edildi." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tüm hazırlıklarının tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, karda özel araçlarını kullanmamalarıdır. Mahsur kalma, hasta ve cenaze gibi olaylar her zaman birinci önceliğimizdir. Bu durumda 112 ekiplerine ulaşılması ile ekiplerimiz gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirecektir. Bu konuda doğru olmayan ihbarların yapılması bizlere zaman kaybettireceğinden bu hususa da çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyoruz."

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