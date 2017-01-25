Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden yalanlama

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ANKARA (AA) - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bazı medya kuruluşlarında eski Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Merdad'a ait olduğu iddia edilen ifadeleri yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BBC'nin internet sitesinde yayınladığı Suudi Türk ilişkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve Sayın Büyükelçi Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla ilgili olarak, Büyükelçilik söz konusu iddiaların uydurma olduğunu, Sayın Büyükelçinin 3 hafta önce Türkiye'deki görevini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını, geçen haftalarda ne BBC 'ye ne de başka bir medya kuruluşuna herhangi bir açıklama yapmadığını beyan eder."