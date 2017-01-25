Suriyeli sığınmacı bir aydır kayıp kardeşini arıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evinden bir ay önce ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suriyeli Üsame Munla'nın ağabeyi, yetkililerden yardım bekliyor.

Nizip Gevence Mahallesi'ndeki evinden 30 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Üsame Munla'nın ağabeyi Zekeriya Munla, kardeşinin hayatından endişe ediyor.

Zekeriya Munla, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını ve Nizip ilçesine yerleşdiklerini ifade etti.

Ailesiyle ilçeye bağlı Gevence Mahallesi'nde ikamet ettiklerini anlatan Munla, ''Kardeşimin akli dengesi yerinde değil. Nereye gider, ne yapar bilemiyoruz. Kaybolduktan sonra jandarma ve emniyete gidip başvuruda bulundum. En son sanayi sitesi yakınlarında görüldüğü söylendi. O bölgeye baktık ama bulamadık. Eğer kardeşimi gören olursa lütfen jandarma ve polise haber versinler.'' diye konuştu.