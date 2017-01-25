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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Kayıp kız, sahte kimlik ve uyuşturucuyla yakalandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:06

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki kız, uyuşturucu madde ve sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Emniyet görevlileri, araçta bulunan üç kişinin kimlik kontrolünü yapmak isterken, araçtan inen Ö.D. kimliğini verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Araçtaki Ö.K ile kendini D.Y. olarak tanıtan kızın, ailesi tarafından 4 aydır kayıp başvurusunda bulunulan K.K. (17) olduğu belirlendi.

Sahte kimlikle yakalanan K.K'nın üzerinden sigara paketi içerisinde esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.K. üzerinde de 100 liralık sahte banknotlar bulundu.

Araçta uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, Ö.K. ve K.K. gözaltına alındı.

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