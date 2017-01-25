26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ, himmet paralarıyla "patlayıcı madde ticareti" yapmış

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:13

DENİZLİ (AA) - Denizli'de topladıkları burs, himmet ve kurban paraları ile patlayıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen, Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantılı şirketin ortakları ve çalışanlarından 5 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye mensup kişilerin kurduğu şirketlerin "örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında toplanan paraları şirketlerin geliri gibi göstererek para akladıkları" yönünde bilgiler edinilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Denizli merkezli bir madencilik şirketinin kurucu ve ortaklarının FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenirken, şüphelilerin hesap hareketleri ile ilgili Masak'tan talep edilen raporda şirketin yüksek meblağlarda gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek himmet ve kurban paralarını akladığı tespit edildi.

Şirketin, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki deposundan Suriye'ye gönderilmek istenen 5,5 ton bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddenin, 8 Eylül 2015'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildiği öğrenilirken, FETÖ'yle bağlantılı şirket hakkında açılan soruşturma kapsamında şirket ortağı ve şirket elemanı A.D, Y.Ş, H.G, M.A, M.A.G, H.M.K ve İ.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.D, Y.Ş, M.A, M.A.G ve H.M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.G ve İ.S. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kayıp kız, sahte kimlik ve uyuşturucuyla yakalandı
YEREL

KAYIP KIZ, SAHTE KİMLİK VE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Pamukkale'de son 2,5 yılda 2 bin 220 işyeri açıldı
YEREL

PAMUKKALE'DE SON 2,5 YILDA 2 BİN 220 İŞYERİ AÇILDI
Vali Altınparmak, Çameli'nin başarılı öğrencilerini ağırladı
YEREL

VALİ ALTINPARMAK, ÇAMELİ'NİN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
İhtiyaç sahibi çocuklar için bez bebek kursu
YEREL

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR İÇİN BEZ BEBEK KURSU
Bir haftadır kayıp olan admdan haber alınamıyor
YEREL

BİR HAFTADIR KAYIP OLAN ADMDAN HABER ALINAMIYOR
Denizli'de masaj salonlarına sıkı denetim
YEREL

DENİZLİ'DE MASAJ SALONLARINA SIKI DENETİM