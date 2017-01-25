ARÜ'de rektörlük devir teslim töreni

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ARDAHAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesine (ARÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Biber, görevi ARÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan'dan devraldı.

Prof. Dr. Biber'in göreve başlaması dolayısıyla üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Biber, törende yaptığı konuşmada, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve törene katılanlara teşekkür etti. Yorucu yolculuğun ardından Ardahan'a geldiğini anlatan Biber, şöyle devam etti:

"Öncelikle ülkemizin geçtiği bu zor dönemde, canlarını ortaya koyarak, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Şehit ve gazilerimizin çabaları, bu toprakların daima vatan olarak kalması için gayrettir ve her zaman bu gayretin farkında, bilincinde, şuurunda olarak görevimizi ifa etmeye çalışacağız."

Yaklaşık 25 yıldır akademik hayatın içinde olduğunu, bu tecrübesini Ardahan'da değerlendireceğini söyleyen Prof. Dr. Biber, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu toprakların çocuğuyum. Biz küçük yaşlardan itibaren Ardahanlı Aşık Şenlik ile Erzurum Narmanlı olmamdan dolayı Narmanlı Aşık Sümmani'nin atışmalarını dinleyerek büyüdük. Bu toprakların insanıyım. Bu anlamda da Ardahanlılar ile aramızda birliktelik, aşinalık var. Bunun özellikle bilinmesini arzu ediyor, istiyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Biber, üniversitelerin, özgürlüğü yetiştiren topraklar ve tarlalar olduğunu da sözlerine ekledi.

Tören, Prof. Dr. Biber'in, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Doğan'a çiçek vermesiyle sona erdi.