Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 52,91 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|52,91
|26,15
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|26,50
|25,92
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|32,00
|31,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,54
|15,00
|13,29
|HTS
|Arpa
|KG
|0,66
|0,66
|0,66
|HMS
|Buğday
|KG
|0,69
|0,69
|0,69
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış