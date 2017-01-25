Emine Erdoğan, Madagaskar'da kadın eğitim merkezinin açılışını yaptı

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ANTANANARİVO (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika'nın kalkınma çabalarına destek olmak, bizim için bir kardeşlik sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız kadın eğitim merkezi ekipman ve eğitimleri, Afrika'nın kadınlarına Türk halkının ve devletinin armağanıdır." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti kapsamında Madagaskar'da, TİKA tarafından hizmete sokulan ve ekipman desteği verilen kadın eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, "Yürekten i̇nanıyorum ki̇, i̇nsanlık ortak noktasında gerçekleşen bu karşılaşmalar dostluğumuzu artıracak, uzakları yakın edecektir. Ülkeleri̇mi̇z ne kadar uzak olsa da kalpleri̇mi̇z bi̇r ve beraberdir." diyerek başladı.

Türki̇ye i̇çi̇n Afrika'nın kardeşliğin vatanı olduğunu, bu sebeple Afrika'nın kalkınma çabalarına destek vermeyi bir kardeşlik sorumluluğu olarak gördüklerini belirten Erdoğan, açılışını yaptıkları kadın eği̇ti̇m merkezi̇ ekipman ve eğitimlerinin Afrika'nın kadınlarına, Türk halkının ve devleti̇ni̇n armağanı olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, aşçılık, di̇ki̇ş, nakış, bahçıvanlık gi̇bi̇ alanlarda eği̇ti̇m alan kadınların, ülkeleri̇ni̇n geleceğini inşa edeceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle i̇fade etmek i̇steri̇m ki̇, Türkiye'de, başkenti̇mi̇z Ankara'da, Afrika'nın kadınlarına destek olmak amacıyla açtığımız 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi̇', si̇zleri̇n eserleri̇ni̇ beklemektedir. Kar amacı gütmeden yapılan satışlardan elde edi̇len geli̇r, si̇zlere geri̇ dönecek, böylece Afrika'da kadının eli̇ güçlenecektir. Ülkemi̇zi̇n dünyaya açılan penceresi TİKA, Afrika'nın kalkınmasına destek olmak amacıyla her zaman burada olacak, emektar çalışanları vasıtasıyla dostluğumuz inşallah daha da artacaktır. Türki̇ye-Madagaskar ilişkilerinin artan bi̇r hızla gelişmesi dileğiyle, hepi̇ni̇zi̇ en kalbi̇ muhabbetleri̇mle selamlıyorum."

- 100'e yakın kadın eğitim alıyor

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın eşi Voahangy Rajaonarimampianina da yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın, çok büyük bir kalbi olduğunu ifade ederek, öncü olduğu çalışmalar için kendisine teşekkürlerini iletti.

Programa ayrıca Madagaskar'daki bazı yabancı bakanlar ile Türk heyetinden bakan eşleri, TİKA yetkilileri ve ilgililer katıldı.

Afrikalı kadınların hayatına kalıcı bir yatırım yapmak amacıyla yapılan eğitim yardımları çeşitli alanlardan oluşuyor. Öte yandan nakış, dikiş, bilişim, bahçıvanlık ve aşçılık bölümlerinden oluşan eğitim merkezinde 100'e yakın kadın eğitim alıyor.



Emine Erdoğan, ayrıca dünyada sadece Madagaskar'da yaşadığı bilinen lemurların doğal yaşam alanı olan Lemur Park'ını ziyaret etti. Bölgeye özgü aloe vera ve baobab ağaçları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaretinin anısına parka bir baobab ağacı dikti.