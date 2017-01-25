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"Trabzonspor, çok büyük bir kulüp"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:59
"Trabzonspor, çok büyük bir kulüp"


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, bordo-mavili ekibe transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Trabzonspor, çok büyük bir kulüp." dedi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Trabzon'a gelen golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Çubukçu, önemli bir transfere imza attıklarını belirtti.

Rodallega'nın Spor Toto Süper Lig'in en önemli golcülerinden biri olduğunu kaydeden Çubukçu, "Uzun süredir Türkiye'de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Tüm bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olup önemli katkılar yapacaktır. Transferi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hugo Rodallega ise transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Trabzonspor, çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Şanlı tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun, görüşme sonunda Rodallega'ya bordo-mavili ekipte giyeceği 28 numaralı formasını verdiği de kaydedildi.

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