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Zonguldak'taki terör operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:05
Zonguldak'taki terör operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gelen bir şüphelinin dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi temin ettiği yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Söz konusu malzemelerin C.A. (41) tarafından temin edildiğini ve bu kişinin Eskişehir'e hareket ettiğini belirleyen ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı köyü mevkisinde durdurdu.

Gözaltına alınan şüphelinin bavulunda 95 dinamit lokumu, elektrikli fünye, 8 gaz maskesi, kalem pil ve elektrik bandı ele geçirildi.

Şüpheli C.A'nın ilk ifadesinde, malzemeleri Kilimli ilçesinde görev yapan kamu çalışanı H.B'den (51) aldığını söylemesi üzerine, bu kişi de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemedeki ifadesinde C.A'nın, dinamit lokumlarını Konya'da define aramak için aldığını söylediği öğrenildi.

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