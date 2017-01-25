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Türkiye-Madagaskar İş Forumu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:34

ANTANANARİVO (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derece de tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'daki yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile Ivato Uluslararası Konferans Merkezi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları'nın 2015 Aralık'tan bu yana İstanbul-Antananarivo seferlerini sürdürüyor olmasının iki ülke iş adamları arasındaki ilişkileri ve geliş gidişleri kolaylaştıracağını söyledi.

Madagaskar'ın kuzey yarım küreye bağlantısının sadece bir ülkeyle mevcutken, İstanbul seferleriyle adanın dış dünya ile bağlantısının da çeşitlendirildiğini aktaran Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığının da Madagaskar'ın ihracatının gelişmesine katkıda bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, "Türk Hava Yolları'nın Madagaskar'da her geçen gün güçlenen varlığı, ilişkilerimizi geliştirme irademizin en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın liderliğinde oluşturulan ulusal kalkınma planında birçok alt ve üst yapı projelerinin yer aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye özellikle inşaat alanında kıta ve dünya genelinde çok büyük bir üne sahiptir. Müteahhitlik şirketlerimiz 104 ülkede 300 milyar doların üzerinde iş hacmine ulaşmıştır. Kalitesiyle dünyanın takdirini kazanan Türk müteahhitlik sektörü, 'dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi' listesinde 43 firmayla temsil edilerek, ikinci sırada bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin de Madagaskar'ın alt ve üstyapı gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade ederek, ülkede AKSA şirketi dışında başka hiçbir Türk girişimcinin bulunmadığına dikkati çekti.

AKSA şirketinin 80 milyon dolarlık bir elektrik üretim ünitesi projesini üstlendiğini aktaran Erdoğan, enerji alanında yap-işlet- devret veya kamu-özel ortaklığı modelleriyle Madagaskar'da yatırım yapılma imkanının bulunduğunu kaydetti.

Madagaskar'ın yağmuru bol olan bir ada olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk iş adamlarına ülkede hidroelektrik santraller ve rüzgar enerji santralleri yapımına girilebileceği önerisinde bulundu.

Ülkede enerji sıkıntısını giderme imkanına yönelik de çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Enerjinin olmadığı yerde medeni olmaktan bahsedilemez. Biz istiyoruz ki Madagaskar tüm sanayide atacağı adımlarla ve tüm aydınlatılmış bir ülke olarak çok daha farklı bir konuma ulaşsın, gelsin" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin bir tarım ülkesi olan Madagaskar ile paylaşılmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, tarım sektöründe görev yapan girişimcilere, Madagaskar'da bu konuda adım atmaları tavsiyesini verdi.

Tekstil alanında da serbest bölgelerde kurulacak işletmelerle Afrika, Avrupa ve ABD pazarlarına girmek için Madagaskar'ın özel anlaşmaları bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Madagaskar'a ilgi duyan yatırımcılarımıza kolaylık sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi tüm bu alanlardaki çalışmaları hızlandıracaktır. Ülkelerimiz iş adamlarının önünü açma noktasında gümrük uygulamalarında karşılıklı kolaylıklar yapabiliriz. Kazan-kazan ilkesi temelinde ikili ticaret hacmimizin artmasını sağlayacak adımları desteklemekte kararlıyız. Kalkınma iş birliğimizin karşılıklı fayda temelinde ilerlemesini istiyoruz. Karşılıklı iş birliğinin her türlü tekelci ve sömürgeci duygulardan uzak şekilde, samimiyet zemininde geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilk resmi teması teşkil eden ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde güzel bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

- Madagaskar'daki FETÖ yapılanması

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derece de tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'daki yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum.

Bizim sizden bir ricamız olacak, adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi, hiçbir kuruluşa, özellikle iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş forumunda emeği geçenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'a da misafirperverliğinden solayı şükranlarını sundu.

Erdoğan, program sonunda Türk ve Madagaskarlı iş adamlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

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