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Bitlis'teki terör operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:38

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak' suçlamasıyla 17 Ocak'ta Güroymak ilçemizde 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonucu bu şahıslar gözaltına alınmıştır. 24 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ş.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.S, E.O, O.E, R.Ş, Z.U. tutuklanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam edecektir."

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