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"Türkiye'nin bilgi ve becerisi bizlere örnek olacak"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:43

ANTANANARİVO (AA) - Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, ülkesinin ekonomik anlamda olanak ve fırsatlara sahip olduğunu belirterek "Eminim ki Türkiye'nin bilgi ve becerisi sanayimiz ve kalkınmamız için bizlere iyi örnek olacaktır." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da Madagaskar-Türkiye İş Forumu düzenledi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, forumda yaptığı konuşmada,Türk ve Madagaskarlı iş adamlarına hitaben "Bir günlük görüşmeler ve istişareler neticesinde ortak seçme noktasında yanılmadığımızı anladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş forumunu onurlandırdığını ve Türk heyetinin ziyaretinin Madagaskar'a verilen önemi yansıttığını dile getiren Rajaonarimampianina, "Bu ziyaret tarihi bir ziyarettir. Türkiye'nin Madagaskar’ın kalkınma sürecine verdiği desteği gösteren net bir mesajdır." dedi.

Rajaonarimampianina, iş forumunun geçen seneden bu yana Madagaskar'ın farklı ülkelerde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek "Sizin burada bulunmanız bizim kalkınma çalışmamıza destek verdiğinizin bir ispatı." ifadesini kullandı.

Dünyadaki krizlerin gelişmekte olan ekonomileri kırılgan hale getirdiğine işaret eden Rajaonarimampianina, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde geliştirilecek ilişkilerin söz konusu etkileri azaltacağını söyledi.

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında özel sektörün itici güç olduğuna dikkati çeken Rajaonarimampianina, bu nedenle ülkede geçen yıldan bu yana 20 farklı ticari reform gerçekleştirildiğini ve eskiden şirket kurmanın 8 gün aldığını fakat yapılan düzenlemelerle bu sürenin 3 güne indiğini kaydetti.

Rajaonarimampianina, iş dünyasındaki gelişmeye özellikle finansman konusunda öncelik vereceklerini bildirerek, "Bu iş forumu aracılığıyla etkili bir şekilde sermaye yatırımını sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Madagaskar olanaklar ve fırsatlara sahip bir ülke. Eminim ki Türkiye'nin bilgi ve becerisi sanayimiz ve kalkınmamız için iyi bir örnek olacaktır" diyen Rajaonarimampianina, özel sektörün gelişmesi için Türkiye'yi örnek alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türk-Malgaş ilişkilerinin bu ziyaretle çok önemli bir döneme girmiş bulunduğunu ifade etti.

Görüşmeler neticesinde alınan kararların takipçisi olacağını söyleyen Rajaonarimampianina, "Ortak karma ekonomik komisyon ve yatırımların geliştirilmesine yönelik anlaşmalar var. Bu gibi adımları takip edeceğim." ifadesini kullandı.

Rajaonarimampianina sözlerini "Yaşasın dostluğumuz ve Türkiye-Madagaskar arasındaki iş birliği." şeklinde tamamladı.

Forumda söz alan Madagaskar Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy de "Madagaskar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve büyümesine olan inancı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Karşılıklı görüşmeler sayesinde ülkeler arasında ticari ilişkilerin sağlamlaştırılmasının mümkün olacağını aktaran Tazafy, "Karma ekonomik komisyonun kurulması bu ilişkilere ciddi bir katkı sağlayacaktır." dedi.

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