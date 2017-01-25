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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da FETÖ soruşturması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:57

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i avukat 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan avukatların da aralarında bulunduğu 10 kişiden 7'si Trabzon Adliyesine sevk edildi.

Memur İ.Ş. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukat İ.E. ve memur Y.A'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme, avukat B.A, L.S. ve Y.Y. ile memur S.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Olaya ilişkin gözaltında bulunan 3 avukatın sorgusu devam ediyor.

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