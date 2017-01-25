Dünya Gazeteciler Derneğinden AA'ya ödül

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ANKARA (AA) - Dünya Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Medya Oscarları 2016" ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı, medya kategorisinde "En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Dünya Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Mazhar Eylem Şimşek, Ankara Güvenpark Kültür Galerisi'nde düzenlenen ödül töreninde, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası şehit olan vatandaşların, ödüllerin verilmesinde önemli bir etken olduğunu söyledi.

Şehitleri, Dünya Gazeteciler Derneği olarak andıklarını ifade eden Şimşek, "Güzel günlerde hep birlikte olmak umudu ile bu zor günleri aşacağımız inancımı tazeliyorum. Derneğimiz adına burada olduğunuz ve bize destekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.



"Medya Oscarları 2016" kapsamında çeşitli dallarda ödüller dağıtıldı. Anadolu Ajansı, medya kategorisinde, "En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.



Anadolu Ajansı adına ödülü, İç Haberler Editörlüğü Muhabiri Ayşe Büşra Erkeç aldı.