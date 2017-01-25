Samsun'da uyuşturucu operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasaya sürülecek uyuşturucu maddelere ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'dan şehirlerarası otobüs ile Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiler edinen Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.V'nin (40) yolcu otobüsü ile kente geleceğini belirledi.

Çarşamba ilçesindeki dinlenme tesisinde mola veren otobüsten inen B.V'yi takibe alan polis, şüphelinin, otobüsün bagaj bölümünden aldığı valizle tesis içerisinde park halindeki 34 KK 7524 plakalı otomobile bindiğini fark etti.

Bu sırada operasyon yapan ekipler, B.V. tarafından aracın bagajına konulan valiz içerisinde 6 ayrı paket halinde poşetler içerisine sarılmış toplam 6 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 miligram amonyak ile araç içerisinde zulalanmış 48,87 gram kokain ele geçirdi.

Otomobilin sürücüsü S.Y. (31), yanında bulunan F.A. (36) ile B.V. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.