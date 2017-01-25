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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:29
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 emniyet personelinden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan komiser yardımcıları M.C.K, T.A, ve T.Ö. tutuklandı. Polis memuru İ.G, başpolis memuru R.Ö, başkomiser M.O, şube müdürü O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 13'ü önceki gün adliyeye sevk edilmiş 6'sı tutuklanmış 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 9 zanlının daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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