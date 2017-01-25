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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:30
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si kadın 69 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle sanık yakınları ve basın mensupları içeri alınamadı.

Mahkeme heyeti, 14 sanığın dinlemesinin ardından, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak davayı yarına erteledi.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan dün başlayan duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklardan 12'sinin savunması dinlenmişti.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası talep ediliyor.

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