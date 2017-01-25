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Samsunspor galibiyete odaklandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:42


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, çıkışa geçmek için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan hafta Adana Demirspor ile yaptıkları maçı talihsiz bir şekilde kaybettiklerini ifade etti.

Adana Demirspor'dan daha iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Özköylü, "Haftalardır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Sonuçlardan üzgünüz ama önümüze umutla bakıyoruz. Yeni bir takım oluşturmamıza rağmen sahada çok iyi oynayan, birbirini tamamlayan ve ilerisi için ümit veren bir Samsunspor vardı. Bir takımın 5 günde böyle oynaması gerçekten umut verici." ifadelerini kullandı.

Sahalarında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına da değinen Özköylü, "Çıkışa geçmek için bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu kazandığımız takdirde çok daha önemli başarılara imza atacağız. Buna inanıyorum ve böyle olacağını da ilerleyen haftalarda ispatlayacağız. Evkur Yeni Malatyaspor maçından mutlaka 3 puan ile ayrılmamız lazım. Kazanacağımız bir galibiyet bu takımı şahlandıracak." diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Özköylü, şunları kaydetti:

"Artık taraftarımızın da uyanması lazım. Samsunspor'a tam anlamıyla sahip çıkmaları gerekiyor. Galibiyetleri hep beraber yaşamak istiyoruz. Taraftarlar belli sebeplerle takıma destek vermedi. Taraftarlar, geçmişteki olumsuzlukları ve tepkileri bir kenara bırakıp bu takıma sahip çıkmalı. Bu desteğe çok ihtiyacımız var. Taraftarlar bundan sonra Samsunspor'un yanında olmak zorundadır. Biz de onlara en iyi sonucu vermeye çalışacağız."

Öte yandan Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, 5-2'e pas ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları devam eden Mustafa Sevgi ve Fatih Kılıçkaya, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

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