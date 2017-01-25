Cezaevindeki FETÖ tutuklularına "konuşmayın" baskısı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak ifade veren İ.K, cezaevinde kendilerine konuşmamaları konusunda baskı yapıldığını belirterek, "Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." itirafında bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan İ.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, örgütün yapılanması ve bu konuda bildiklerini savcılığa anlattı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu dile getiren İ.K, "Ben 'FETÖ' adlı terör örgütüne üyeydim. Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." dedi.

Örgütle ilgili bilgiler veren İ.K, "Beni sohbete çağıran, telefonuma ByLock yüklenmesine sebep olan şahsın cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt tarafından kandırıldığımı hissettim. Eşim bildiklerini anlattı, serbest kaldı. Ben de pişman oldum artık bu örgütle bağımı kopardım. Şu an FETÖ'den tutuklu birçok kimse ifade vermek istiyor, fakat ifade vereceği şahıslardan çekindiği için anlatamıyorlar." ifadesini kullandı.







