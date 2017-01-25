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Avustralya Milli Günü resepsiyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:19

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Avustralya ilişkileriyle ilgili olarak, "Bugün ülkelerimiz Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA gibi uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde, küresel barışa yönelik tehditlere karşı birlikte mücadele vermektedirler." dedi.

Avustralya Milli Günü ve Türkiye-Avustralya diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen'ın ev sahipliğinde elçilik konutunda resepsiyon düzenlendi.

Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin 50 yılda karşılıklı güven esasında gelişip güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Avustralya, Çanakkale'de 100 yıl önce yaşanan savaşı halkları arasında güçlü bir dostluğa dönüştürmeyi başarmış iki devlettir. Bugün ülkelerimiz Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA gibi uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde, küresel barışa yönelik tehditlere karşı birlikte mücadele vermektedirler. İlişkilerimizin en güçlü bağını Türkiye'den Avustralya'ya göç etmiş ve bugün Avustralya toplumuna uyum sağlamış 100 bini aşkın Türk vatandaşının yanı sıra ülkemizde yaşayan yaklaşık 12 bin Avustralyalı vatandaş ile ve her sene Çanakkale'yi ziyarete gelen Avustralyalılar teşkil etmektedir."

Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı başta Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull olmak üzere Avustralya hükümetinin Türkiye ile gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkürlerini bildirdi.

Türkiye-Avustralya Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) eş başkanı olarak iki ülkenin ticaretinin gelişmesinden de sorumlu olduğunu anlatan Çelik, "Ülkelerimizin potansiyeli ve toplamda 100 milyonu aşan nüfusu, yıllık 1 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacmimizi daha ileri noktalara taşımamıza imkan sağlıyor. Buna yönelik iradenin her iki tarafta da olması gelecek adına ümit vericidir." diye konuştu.

Büyükelçi Larsen da konuşmasında, "Avustralya Günü, bizim Avustralya'yı, başarılarımızı ve insanlarımızı kutladığımız bir gün ve göçmenlik de bunun büyük bir parçası." ifadesini kullandı.

Bu sene 50. yılına giren Türkiye-Avustralya diplomatik ilişkilerinin 1967'de iki ülkenin Göçmenlik Anlaşması'nı imzalamasıyla başladığını hatırlatan Larsen, Avustralya'daki Türk göçmenleri şu sözlerle anlattı:

"İlk Türk göçmenler 1968'de Avustralya'ya geldi. Cesur, çalışkan ve iyi insanlardı. Avustralya'da yabancı işçi olarak değil, Avustralya vatandaşı olarak yaşamlarını kurdular. Bugün Avustralya'nın Türk toplumu 100 bin kişi civarında. Türk Avustralyalıların ticaret, profesyonel meslekler, tarım, akademi ve sanayi gibi ülke yaşamının tüm kesimlerine olan büyük katkılarını alkışlıyoruz."

Resepsiyonda Türkiye ve Avusturalya milli marşlarının çalınmasının ardından pasta kesildi.

Ayrıca etkinlikte, iki ülke ilişkilerinin 50 yılını anlatan resmi ziyaretlerin ve Avustralya'daki Türk göçmenlerin hayatlarından kesitlerin sunulduğu fotoğraflar sergilendi.


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