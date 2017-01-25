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Bursa'da şehit ve gazileri anma programı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:58
Bursa'da şehit ve gazileri anma programı

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak amacıyla 15 Temmuz gecesi İstanbul'da tankın altına yatarak yaralanan Sabri Ünal, "Bu referandum süreci bizim son 5 yıldaki, darbeye kadar olan süreçte önümüze konulan diğer engellerin bir nevi aşılmasını ve anayasa değişikliğinin mührü olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda referandumu önemsiyoruz." dedi.

Giresun Espiye Ericek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Bursa Osmangazi Belediyesi işbirliğinde şehit ve gazileri anma programı düzenlendi.

Programa katılan, 15 Temmuz akşamı İstanbul'da tankın altına yatarak yaralanan gazi Sabri Ünal, 15 Temmuz'un unutulmaması için davet edildikleri tüm programlara katılmaya çalıştıklarını söyledi.

Ünal, 15 Temmuz gecesi yaşananlara halkın birebir şahit olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Burada tek tek kahramanlardan söz etmiyoruz. Millet olarak 2 bin 400 tane insanımızın el ele vererek bu zalim topluluğu bertaraf etmesinden bahsediyoruz. O akşam da Allah'ın taktiri neyse ona razı olarak üstümüze düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyorum. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımız da ellerinden geleni ardına koymadılar. Kimisi yaralandı, kiminin vücutlarında kalıcı hasarlar oluştu. Biz bunları dile getirmek ve 15 Temmuz'u aylar sonrasında da unutturmamak için gayretimize devam ediyoruz."

Türkiye'nin referandum sürecinde olduğunu hatırlatan Ünal, "Bu referandum süreci bizim son 5 yıldaki, darbeye kadar olan süreçte önümüze konulan diğer engellerin bir nevi aşılmasını ve anayasa değişikliğinin mührü olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda referandumu önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ile 15 Temmuz gecesi gazi olan Hasan Genç, Osman Nur Esen, Halil İbrahim Sağlık, İsmail Sarıgül, Fatih Kaya ve Ahmet Belen katıldı.

Programın sonunda gazilere plaket takdim edildi.

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