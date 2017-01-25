Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde, Gökhan Ekelik (36) idaresindeki 01 DBM 63 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekliten uçuruma devrildi.

Kaza sonucu sürücü Ekelik ile otomobilde bulunan Nagihan Uzun (38) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uzun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Ekelik'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Arif Akkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek, "Burada 10'a yakın ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Yolun yapılmamasından dolayı bu tür kazalar meydana gelmektedir. Yetkililerden bir an önce yolumuzu yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.