Hentbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ikinci maçlar yapıldı.
Ankara, İzmir ve Amasya'da oynanan grup maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu (Amasya)
Marmara Üniversitesi-Merzifon Belediyespor: 25-40
Beykoz Belediyespor-Trabzonspor: 27-25
- B Grubu (Ankara)
Gümüşhane Belediyespor-Maliye Piyango: 25-31
Bozokspor-Amasya Taşova YİBO: 32-36
- C Grubu (Ankara)
MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 31-28
Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 25-30
- D Grubu (İzmir)
Antalyaspor-Göztepe: 27-33
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 25-30