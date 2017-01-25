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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davaları

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:49

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan 2 ayrı davada 9'u tutuklu 17 sanık, hakim karşısına çıkarıldı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı tutuklu sanıklar Uğur Y, Mustafa K, Kadir S, Seyit D, Ergin İ, Uğur G, Mustafa Ö, tutuksuz yargılanan Ahmet A, Gülden S, Tuncay D, Yunus Ç, Haydar A, Adem Y, Harun K. ile imam Yusuf Ç. ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Tutuklu sanıklardan Uğur Y, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ve "ByLock" kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Kadir S. ise Fetullah Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu, dini istismar edip, insanları kandırdığını belirterek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Yunus Ç. de "Bu yapının içerisindeydim. Kırıkkale il 'abisi' olarak nitelendirilen Mehmet B. ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock üzerinden konuştuk. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ali Ö. arada gelir para toplardı. Bizler de bunlara para verirdik. Ben terörün her türlüsünü kınıyorum. " dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kadir S, Uğur G. ve Mustafa Ö'nün tutuksuz yargılanmalarına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Tuncay D. ve Yunus Ç'nin tutuklanmalarına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin bir güne indirilmesine ve yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada ise tutuklu sanıklar polis memuru Halil İbrahim K. ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi sağlık personeli Ahmet B. ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını, FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiklerini, ByLock kullanmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

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