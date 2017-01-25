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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"7. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 23:00

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye için hepimiz varız, biz varız. İnşallah aziz milletimizin kararıyla Türkiye, güçlü, büyük Türkiye olma yolunda, emin adımlarla, kararlı adımlarla yürüyecektir." dedi.

Sheraton Otel'de, Buhara Medya Grubu tarafından "7. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni" düzenlendi

Törende "Yılın Siyasetçisi" ödülü alan Kurtulmuş, teşekkür ederek "Ben de varım" kampanyasına destek verdiğini bildirdi. Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye için hepimiz varız, biz varız. İnşallah aziz milletimizin kararıyla Türkiye, güçlü büyük Türkiye olma yolunda, emin adımlarla, kararlı adımlarla yürüyecektir." ifadesini kullandı.

"Yılın Bakanı" ödülüne layık görülen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'nin çevresinde ve dünyada önemli hadiselerin yaşandığı, insanın çok insanlığın kıt olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi. Bir başarı varsa bunun takım ruhuyla meydana geldiğini belirten Çelik, ödülü bakan arkadaşları adına aldığını kaydetti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de "Yılın Bakanı" ödülünü aldı. Ödülün kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Özlü, Buhara Medya Grubu'na teşekkürlerini iletti.

"Yılın Grup Başkanvekili" ödülüne layık görülen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise birlikte hareket edilirse ortaya başarı çıkacağını ifade etti. "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Elitaş, ödül için teşekkür etti.

Ayrıca Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yılın Bakanı" ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'ye, "Yılın Milletvekili" ödülünü AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'ya, "15 Temmuz Yerel Direniş" ödülünü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a, "Yılın Sendika Başkanı" ödülünü Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan'a, "Yılın Erkek Bürokratı" ödülünü Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'a ve "Yılın Türk Sanat Müziği Bayan Sanatçısı" ödülünü de Muazzez Ersoy'a takdim etti.

Törene sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Özhan, Alişan ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli de katıldı.


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