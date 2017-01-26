Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına aldığı 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden biri kadın 5'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Malatya'da 17 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski öğretmen 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.