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ORDU (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın Ordu'nun Fatsa ilçesindeki babaevinde yas var.

Şehit Çalışkancı'nın (25) yakınlarına acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Bu sırada haberi alan baba Ahmet Ali Çalışkancı fenalık geçirdi.

İlk müdahalesi hazır bekletilen 112 sağlık ekipleri tarafından evde yapılan baba Çalışkancı, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Anne Nerman Çalışkancı'nın ise İstanbul'da olduğu ve acı haberi orada aldığı öğrenildi.

Bu arada, 3 kardeşi bulunan şehidin, Aşağı Bahçeler Mahallesi'ndeki babaevine askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asıldı.

- Vali Balkanlıoğlu taziye mesajı yayımladı

Öte yandan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Vali Balkanlıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ordulu hemşehrimiz Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."



