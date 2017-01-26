Denizli'de FETÖ/PDY davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2014'te bağımsız aday olan avukat Muhammed İkbal Çil ile Eksen Hukuk Derneği üyelerinin de bulunduğu 8'i tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar, yakınları ve avukatlar katıldı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan Müdayi Kaplan, avukat olarak yargılama yapanlarla aynı konumda olduğunu öne sürerek, haklarını kullandığı için FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlandığını ifade etti. Eylemlerinin suç teşkil etmediğini savunan Kaplan, "PKK'lı birisini savunsaydım o zaman PKK üyesi olmakla suçlanacaktım. Dosyaya sunulan delilleri tam olarak bilmiyorum. Kanunda açıkça belirtilmeyen suçlar isnat edilmekte. Derhal beraat kararı verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek talebi değerlendirdi, daha sonra bu talebin reddine karar verdi.

Hakkındaki suçlamaların içeriğini bilmediğini, onun için iddianame üzerinden savunma yapmasının imkansız olduğunu dile getiren Kaplan, "Savunma yapamayacağımı bildiriyorum. Mahkemenizin de benim savunmamı önemsediğini sanmıyorum. Savunma yapmaya hazır değilim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Kadir K, yıllardır Denizli'de bir partinin il başkanlığını yaptığını, vatanına milletine bağlı birisi olduğunu belirterek, terör örgütü ile bir ilgisinin olmadığını, herhangi bir fikri ve manevi bağının bulunmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Muammer Güler de dosya üzerinde kısıtlama olduğunu iddia ederek, açılan soruşturmaları yavaşlattığı, ABD'ye gidip Fetullah Gülen'le görüştüğü, talimat aldığı, dizinin dibine oturduğu iddialarının iftira olduğunu savunarak, "Şubat sonunda ABD'ye gittim. Anayasadaki seyahat özgürlüğünün bu şekilde uygulanması bir garabettir. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda yazılan ihbar mektubunun araştırılmasını istiyorum. Yazılan ihbar mektubunun dikkate almaması ve bunun delil olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Bank Asya'nın avukatı olarak icraya konan dosyaları takip ettim. Hakimlik ve savcılık imtihanlarında etkili olduğum iddiası doğru değildir." dedi.

Savcının mütalaasından sonra mahkeme, sanıkların ve avukatlarının son taleplerini aldı.

Sanıklardan Müdayi Kaplan, ByLock'un bir istihbari belge olduğu, bunun delil olarak kabul edilemeyeceği ve dosyadan çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, "hazır olmayan tanık ve müştekilerin dinlenilmesine, sanık ve sanık müdafileri tarafından dosyadan çıkartılması istenen belge ve beyanların değerlendirmeye yönelik olduğundan reddine, internet abonelikleri ile ilgili servis sağlayıcılardan bilgi alınmasına, Kadir K. ve Ersan T. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, tedbirin yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulamasına, tutuklu sanıkların tahliyesine ilişkin talebin reddine, atılı suçları işlediği şüphesi bulunduğundan tutukluluklarının devamına" karar vererek duruşmayı erteledi.