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"Şehircilik Şurası bizim için yol gösterici olacak"

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:23
"Şehircilik Şurası bizim için yol gösterici olacak"

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ / BURCU ÇALIK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeni fikirler, yeni düşünceler, ileriye doğru, doğru mantıkla atılabilecek adımları Şehircilik Şurası'nda tek tek tartışacağız. Bu bizim için yol gösterici olacak. Yön gösteren bir açı mutlaka önümüzde olacak ve oradan çıkaracağımız sonuçları da yasal alt yapısıyla birlikte Meclise sunacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek olan Şehircilik Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın başlayacak.

Ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan ve 3 ay sürecek olan şura, 4 ana komisyonda çalışmalarını yürütecek. Şehircilik Şurası'nın ana başlıklarını ise "Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" konuları oluşturacak.

Özhaseki, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenecek şuraya ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek şurada 4 temel konunun ele alınacağını belirten Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasında 5 yıllık süreçte uygulamalarda karşılaşılan sorunları, sıkıntıları, yanlışları aşabilecek bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Özhaseki, şurada ele alınacak konulardan ilkinin, kentsel dönüşümde aktif rol oynayan paydaşları bir araya getirerek, fikirlerinin alınıp "Bu işi daha hızlı, daha doğru nasıl yaparız" noktasında fikir yürütülmesi, "Nerelerde tıkandık" bunların konuşulması ve bir formül üretilmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye topraklarının yüzde 42'sinin deprem kuşağında bulunduğunu anlatan Özhaseki, bu nedenle şuranın sonuçlarının önemine işaret etti. Özhaseki, "İstanbul'umuzun karşılaşabileceği depremdeki sıkıntıları düşündükçe benim uykularım yitiyor. Ben Ankara'da oturan bir bakan olarak benim uykum yitiyorsa, kayboluyorsa ve endişeleniyorsam oradaki yöneticilerin hiç uyumaması lazım. Bütün bunları bir hız içerisinde ve doğru bir mantıkla çözmemiz icap ediyor." diye konuştu.

- Şehirlerin kimliği masaya yatırılacak

Bakan Özhaseki, şurada ele alınacak ikinci konunun "Şehirlerin kimliği" olduğunu vurgulayarak, şehircilikte yeni sağlam, modern binalar, alt geçit, üst geçitler yapıldığını, belediye başkanlarının gerek alt yapı, gerekse üst yapıyla ilgili başarılı hizmetler yaptığını aktardı.

Özhaseki, "Bunlar güzel ama geriye baktığımız zaman doğrusu bizim kimliğimizi yansıtan bir şehir silüetiyle de karşılaşamıyoruz. Bir estetikle karşılaşamıyoruz. Bir arabesk kültürle karşı karşıyayız, bu 'kimlik' noktasında doğrusu bizim ciddi olarak bu işin üzerine yoğunlaşmamız icap ediyor." dedi.

Şehircilik Şurası'nda "Göç" konusunun da ele alınacağını ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Göç hala devam ediyor. 50'lerde başlayan, 60-70'lerde çok hızlanan ve büyük şehirlerin bir sorunu olarak karşımızda duran bu göç meselesi, hala günümüzde canlılığını koruyor. Bu göçle birlikte şehircilikte birtakım sorunlar doğuyor. Sonra uyumda birtakım sıkıntılar çıkıyor. Tüm bunları da konuşacağımız bir ortamı bu Şehircilik Şurası'nda hedefliyoruz."

Şehircilik Şurası'nın diğer konu başlığını ise "Gelişen şehircilikte yerel yönetimlerin nasıl bir rol üstleneceği"nin oluşturucağını bildiren Özhaseki, bu sene içerisinde Yerel Yönetimler Yasası'nın Meclise getirilebileceğini, belediyelerin beklentilerine ilişkin görüşlerin ve taleplerin alınacağını ifade etti.

Bakan Özhaseki, "Yeni fikirler, yeni düşünceler ileriye doğru, doğru mantıkla atılabilecek adımları bu Şehircilik Şurası'nda tek tek tartışacağız. Bu bizim için yol gösterici olacak. Yön gösteren bir açı mutlaka önümüzde olacak ve oradan çıkaracağımız sonuçları da yasal alt yapısıyla birlikte Meclise sunacağız." dedi.

Ele alınacak 4 başlık için 4 ayrı komisyon kurulacağını vurgulayan Özhaseki, bu komisyonlara alanında uzman akademisyenlerin başkanlık edeceğini bildirdi.

- Fakıbaba, komisyon başkanı olacak

Sadece belediyelerle ilgili, eski belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı komisyon başkanı olarak ilan ettiklerini belirten Özhaseki, şura süresince sunulacak bildirileri, tebliğleri, fikirleri, konferanstaki konuşmaların derleneceğini kaydetti.

Yarın yapılacak Şehircilik Şurası'na yaklaşık 2 bin kişilik katılım beklediklerine işaret eden Bakan Özhaseki, "Komisyonlarda da tahmin ediyorum 250 kişinin fikirleri, öngörüleri, düşünceleri ve çalışmaları yol gösterici olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, 3 ay süresince çoğu zaman üst üste, kimi zaman aralıklı olarak toplanacak ve eş zamanlı çalışacak komisyonların, gerekirse kanun yapma noktasında tavsiyeleri de olabileceğini belirtti.

Şehircilik Şurası'ndan çıkacak sonuçlarla Meclise sunulması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin Özhaseki, "Hali hazırdaki kanunlara ilave de olabilir, değişiklik şeklinde de olabilir. Eskiden hiç olmayan yasalar şeklinde de olabilir." ifadelerini kullandı.

Belediye Yasası'nı Meclise getirmeleri halinde, özellikle üzerinde durduğu maddelerden "Parsel bazlı yoğunluk artışları"na ilişkin yasaklama talep edeceğini açıklayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"3 katlı binaya 13 katlı ruhsat almış, bunların alt yapılarını, sosyal donatı alanlarını düşünmediğimiz zaman bir felaket karşımıza çıkar. Şu anda yaşanan büyük rezilliklerden birisi bu. Bunları engelleyecek yasalar da gelecek. Dolayısıyla her yasada değişiklik getirecek bir şey var burada. Belediye Yasası'nda da, imar mevzuatında da değişiklik olabilir."

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