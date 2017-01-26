Cezaevi yangınında ölen çocuk organlarıyla hayat verecek

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ADANA(AA) - Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ferhat Kaya organlarıyla 5 kişiye umut olacak.

Alınan bilgiye göre, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak tarihinde çocukların bulunduğu koğuşta çıkan yangın sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Ferhat Kaya'nın ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ferhat Kaya'nın babası Cemal Kaya ile annesi Sariye Kaya hastane yetkilileri ile görüşerek, çocuklarının organlarını bağışlayacaklarını, başka hastaların kurtulmasını istediklerini söyledi.

Ailenin bu kararı üzerine, Hastanenin Organ ve Doku Nakli Biriminde görevli doktorlar tarafından, Ferhat Kaya'nın karaciğeri, iki korneası ve iki böbreği, organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

- Aileye taziye ziyareti

Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına Kaya'nın ailesini hastanede ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Aileye başsağlığı dileyen Şen, organ bağışıyla başka hayatların kurtarılmasına vesile oldukları için teşekkür etti.

Çocuklarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Kaya çifti de "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Evladımızı kaybettik ama başkalarının hayatını kurtarmasını istedik. Çocuğumuzun organları artık başkalarında yaşayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza infaz kurumundaki yangına ilişkin yürütülen adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında, 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Mahkumlardan M.E. 20 Ocak'ta, Ferhat Kaya ise dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.