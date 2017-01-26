BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 11.00 seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamadı.
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) saat 12.30 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.
Öte yandan, Bursa Valiliği, Marmara Denizi'nde bugün ve yarın rüzgarın kuzey ile kuzeydoğudan fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği, bunun deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.