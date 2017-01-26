Genç kızın organları hayat verecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde intihar girişiminde bulunan ve beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Havva Yaman'ın organları ailesince bağışlandı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce silahla intihar girişiminde bulunan ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organları, ailesince bağışlandı.
Yaman'ın organlarını almak için Ankara'dan bir sağlık ekibi, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Kastamonu'ya geldi.
Ekip, Kastamonu Devlet Hastanesinde yaklaşık 3 saat süren operasyon sonunda Yaman'ın organlarını alarak, Ankara'ya hareket etti.
Yaman'ın ailesi kızlarının kalp, böbrek ve karaciğerinin Ankara'da bazı hastalara nakledileceğini belirtti.