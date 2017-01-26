Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Zonguldak-Ankara karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte etkili olan kar, Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ereğli karayolunda ulaşımı aksatıyor. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarında bıraktığı görüldü.

Ankara karayolu Elvanpazarcık sapağı mevkisinde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar yolda kaldı.

Aralarında kadınların da yer aldığı sürücülerin araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştığı görülen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri de zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.