15 Temmuz darbe girişimini 7 farklı dilde anlattılar

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MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kamu spotuyla 7 dilde anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, darbe girişimine karşı milletin egemenliğini korumak için sergilediği kahramanlıkları anlatan kamu spotunun çekimleri tamamlandı.

Filmin çekimleri Mersin'in tarihi ve turistik merkezlerinden Cennet-Cehennem Çökükleri, Soli Pompeiopolis, Kuvayi Milliye Anıtı, Adnan Menderes Bulvarı, Kızkalesi, Aynalıgöl Mağarası ile Kleopatra Kapısı'nda yapıldı.

Montaj süreci tamamlanan kamu spotunda 15 Temmuz 'da yaşananlar İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dilleriyle anlatılarak dünya kamuoyu ile de paylaşıldı.

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, söz konusu sürecin dünya kamuoyunca tam olarak anlaşılabilmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Mensubu olmakla gurur duydukları eğitim camiasının 15 Temmuz darbe girişimi konusunda söyleyecek çok sözü bulunduğunu aktaran Koca, "Kamu spotu ile 7 farklı dilde 15 Temmuz darbe süreci ve yaşananları kamuoyunun bilgisine sunduk. Hazırlanan kamu spotu görsel medya ve kurumumuzun elektronik ağ adresinde yayınlanacak. Ayrıca Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilikler, yurt dışı temsilcilikler ve uluslararası medya kuruluşlarına göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.



