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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da kış

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:29

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Van'da kar yağışı nedeniyle 300 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları kapanan mahallelerde kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Sabah saatlerinde kapalı bulunan 416 yoldan, 106'sı açıldı.

Bazı ilçelerde tipi ve kar yağışına rağmen yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari-Van karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van -Bahçesaray yolu da yine tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis'te etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 219 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığını belirterek, yağışın aralıklarla cumartesi gece saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Kentte cuma ve cumartesi günleri yağışın daha kuvvetli olmasının, hava sıcaklığında ise 8-10 derece düşüş yaşanmasının beklendiğini vurgulayan Saraç, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki, belediye ekipleri de kaldırımlardaki karları temizledi.

Hizan-Tatvan karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalan bazı sürücülerin ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

- Muş ve Hakkari

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı 89 köy, 217 mezra yolunu ulaşama kapattı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

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